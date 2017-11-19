Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам старшего инспектора ювенальной полиции Мадины КУСПАНОВОЙ, в 2017 году судом ЗКО было рассмотрено шесть дел по факту полового сношения с несовершеннолетними. - Только один из преступников избежал наказания, так как дело закончилось примирением сторон. Обидчик женился на несовершеннолетней девушке. По оставшимся пяти фактам были вынесены приговоры, - пояснила Мадина КУСПАНОВА. - Однако надо отметить, что в 2017 году дел по статье 124 УК РК - "Развращение малолетних" не было зарегистрировано. Также старший прокурор города Уральск Алмагуль ИСМАГУЛОВА отметила, что защита половой неприкосновенности на особом контроле у всех госорганов и по этому поводу проводится большая профилактическая работа. Но и ее не всегда бывает достаточно.