Все члены семьи спали, когда хозяйка отправилась на кухню готовить завтрак, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Взрыв природного газа произошел 18 ноября в частном доме в поселке Зачаганск. В результате возгорания беременная 37-летняя женщина получила сильнейшие ожоги всего тела. По словам супруга пострадавшей Руслана НИГМЕТОВА, женщина около 9 часов утра пошла на кухню, все остальные домочадцы в этот момент еще спали. - Я проснулся от сильного хлопка. Выбежал на кухню и увидел, как жена в буквальном смысле горит. Начал тушить ее руками. У нее обгорело все тело. Одежда моментально вспыхнула на ней. Я сразу вызвал скорую помощь и ее госпитализировали. Также увезли меня, бабушку и троих детей с подозрением на отравление природным газом. У меня обгорели только кисти, - пояснил Руслан НИГМЕТОВ. Также мужчина рассказал, что сегодня вечером из Астаны должен прилететь специалист, который осмотрит его супругу и ее должны увезти в столичную клинику. - Жена в сознании, но до сих пор в реанимации. Врачи говорят, что с ребенком будет все хорошо, - заключил Руслан НИГМЕТОВ. Стоит отметить, что из-за сильного взрыва у дома обвалился кирпичный фронтон и сгорела вся кухня. Напомним, при взрыве в частном доме пострадали 6 человек. 37-летняя женщина на седьмом месяце беременности была доставлена в ОКБ с 85% ожогов тела. Врачи планируют ее отвезти самолетом санавиации в Астану. N2lwT-IBT80 Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА