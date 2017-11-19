Как сообщили в МПС ДВД ЗКО, на сегодняшний день студенты трех вузов следят за общественным порядком на территории своих университетов. - Всего 72 студента уже получили удостоверение общественного помощника полиции. Основная задача таких помощников заключается в обеспечении общественного порядка в первую очередь на территории своего вуза. Сейчас за оказанную помощь благодарственными письмами отмечены семь студентов, а до конца месяца еще 16 получат денежные премии, - рассказал начальник МПС УВД г. Уральск Муслим ДЖАРДЕМОВ. К слову, всего в общественных формированиях правоохранительной направленности состоят 2174 человека.