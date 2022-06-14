- Это тяжёлый вопрос. Из-за этой проблемы мы потеряли ребёнка Мадиара. Можно найти много причин. Вступил в силу закон, согласно которому нельзя отстреливать собак. Мы ждали правил, 20 июля они только вступят в силу. По ним собак надо отлавливать, содержать, лечить, стерилизовать, чтобы они не приносили приплод. Если только у собак бешенство или они опасны для жизни людей, их можно уничтожать, - сказал аким.

- Я дал задание в ближайшие 2-3 недели отловить собак, доставить. Финансы для этого есть, это не проблема. Деньги были предусмотрены. К сожалению, наши сотрудники ждали, когда правила вступят в силу и это привело к такой ситуации, - отметил глава региона.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Вопрос об этом Ондасыну Уразалину задали в СЦК, где он рассказывал о социально- экономическом развитии региона.За весь прошлый год в регионе уничтожено 17,5 тысячи бродячих собак, с начала года – 3 700. Далее вступил в силу закон об ответственном обращении с животными. Учитывая возникшую ситуацию, аким дал задание отлавливать собак.Ранее замакима Актюбинской области Жаксыгали Иманкулов сообщал, что в городе тысячи бродячих собак. На их отлов и содержание заложили 42 млн тенге.