Мошенница связалась с потерпевшей через Whatsapp, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 3,5 млн тенге перевела "сотруднице банка" жительница Актобе Иллюстративное фото из архива "МГ" Случай произошёл 14 мая этого года. По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, мошенница связалась с женщиной через Whatsapp и представилась сотрудницей банка. Она сообщила, якобы мошенники пытаются оформить на неё кредит, и подсказала схему опережения злоумышленников. В результате доверчивая женщина перевела мошеннице более 3,5 млн тенге. По факту проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество». Личность злоумышленников пока не установили. Ранее жительница Актюбинской области лишилась 10 млн тенге, сообщив мошеннику SMS-код.