- Мужчина сбыл семь поддельных купюр. Уральским городским судом ЗКО его осудили и приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности, - пояснили в ведомстве.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как проинформировали в департаменте экономических расследований по ЗКО, мужчина расплачивался поддельными купюрами номиналом 100 долларов. Он успел приобрести на эти деньги золотую цепочку, ущерб оценён в 220 тысяч тенге.Мужчину осудили по статьям 231 УК РК «Изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» и 190 УК РК «Мошенничество».