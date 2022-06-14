Насколько казахстанцы в силах работать до 63 лёт и как они сами относятся к своему здоровью, рассказала врач, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Сейчас в Казахстане мужчины выходят на пенсию с 63 лет. Пенсионный возраст женщин ежегодно повышается. В 2027 году он сравняется с пенсионным возрастом мужчин. 12 мая вице-премьер Ералы Тугжанов говорил, что вопрос о снижении пенсионного возраста
в Казахстане будет обсуждаться, так как эту тему регулярно поднимают шахтеры и матери детей с инвалидностью. Комментируя вопрос здоровья людей предпенсионного возраста, министр здравоохранения сказала, что женщины в Казахстане живут на 9 лет дольше
мужчин.
Врач терапевт городской поликлиники №18 в Алматы Багымкуль Канатова рассказала о здоровье людей предпенсионного возраста.
Какие болезни в основном беспокоят людей 50-60 лет?
В возрастной группе 50-60 лет первое место в структуре обращений занимают болезни системы кровообращения. Большая доля среди них приходится на болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением и ишемической болезнью сердца. Среди самых распространенных также проблемы с костно-мышечной системой, которых большую часть составляют дорсопатии, но увеличивается и доля артропатий, за счёт артрозов. Ещё часто, практически все, кому 50-60 лет, страдают заболеваниями желудочно-кишечного тракта: хронический панкреатит, хронический холецистит, хронический гастрит.
Насколько часто в этом возрасте люди имеют две и более хронических болезней?
Сегодня только одно заболевание у пациента, особенно среднего и пожилого возраста, – явление достаточно редкое. У половины больных в возрасте старше 60 лет - более трёх заболеваний, а у половины из них - более пяти. Это называется коморбидность – проявление дополнительного клинического состояния, которое существует или возникает на фоне текущего заболевания.
Какие основные причины болезней в этом возрасте? Связано ли это с образом жизни?
Среди основных причин могу называть стрессы, психо-эмоциональное напряжение, малоподвижный образ жизни, наследственность, чрезмерное употребление жирной и солёной пищи, избыточная масса тела. К сожалению, часто это и курение, и употребление алкоголя.
То есть давайте скажем прямо, в некоторых случаях люди не следят за здоровьем. А насколько охотно они посещают врачей и проходят скрининги?
Здоровье человека действительно зависит от регулярного медицинского обследования. На осмотрах и скринингах мы выявляем заболевания на ранней стадии или даже предрасположенность к нему. В последнем случае мы назначаем комплекс профилактических мер. Бывает, что выявляем хронические заболевания и тогда сразу ставим на учёт.
Большинство пациентов всё же понимают, что они в ответе за своё будущее и регулярно проходят профилактические скрининговые осмотры. Некоторые пациенты отказываются, ссылаясь на отсутствие времени. Мы убеждаем, но заставить не можем.
Когда врачи рекомендуют людям старше 40 лет менять образ жизни, искоренять нездоровые привычки в питании, насколько они следуют этим советам? С какой возрастной категорией «проще работать» скажем, когда пациенты соблюдают рекомендации.
Большинство из современных болезней связано с образом жизни. Но никакая медицина не в силах сделать человека здоровым, если он сам не стремиться к этому. Основная масса лиц после 40 лет не соблюдают рекомендации врачей касательно здорового образа жизни. На этот возраст приходится пик карьеры, и стрессы неизбежны. Имеют место нехватка времени в связи с работой и семейными обстоятельствами. Мы рады, когда хотя бы люди с хроническими заболеваниями стараются соблюдать наши рекомендации. И вот уже после выхода на пенсию люди уделяют больше времени на здоровье и следуют советам.
