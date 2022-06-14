Уральцы не могли попасть в детские сады целый месяц. Как теперь «поймать» место?
СайтIndigoзаблокировали ещё 20 апреля, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Скриншот с видео
Это вызвало массу недовольств со стороны родителей. Тогда они жаловались на несвоевременную работу отдела образования. В отделе сообщили, что в связи с получением уведомления из департамента агентства по защите и развитию конкуренции о нарушении статьи 194 предпринимательского Кодекса (антиконкурентные действия) при поведении государственных закупок услуг дошкольного образования, договор по использованию программы Indigo расторгнут. Вместе с тем сообщалось, что встать на очередь в детский сад можно только через портал egov.kz.
Сегодня, 13 мая, в отделе рассказали, что через портал egov.kz. можно было только посмотреть свою очередь, не более того.
- С 25 мая вместо Indigo стал работать другой сайт Balabaqsha, - отметили в отделе образования города.
Также в ведомстве предоставили пошаговую инструкцию использования новой платформы.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!