Огнём были охвачены кухня и балкон, передаёт портал «Мой ГОРОД».Фото: ДЧС Атырауской области
Вызов спасателям поступил в 17:53. Пламя полыхало в квартире дома №63 в микрорайоне Нурсая.
- Произошёл пожар на балконе площадью два метра и кухни площадью шестью метров. Возгорание локализовано в 18:15, ликвидировано в 18:21, - сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области.
На тушение выезжали пять огнеборцев. Жертв и пострадавших нет.