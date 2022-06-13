Огнём были охвачены кухня и балкон, передаёт портал «Мой ГОРОД».

Фото: ДЧС Атырауской области

Вызов спасателям поступил в 17:53. Пламя полыхало в квартире дома №63 в микрорайоне Нурсая.

- Произошёл пожар на балконе площадью два метра и кухни площадью шестью метров. Возгорание локализовано в 18:15, ликвидировано в 18:21, - сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области.

На тушение выезжали пять огнеборцев. Жертв и пострадавших нет.

