На большую часть территории страны по-прежнему будет оказывать влияние циклон. Погода на 23 июля Сохранится неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, также ожидаются град и шквал.  
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +26..+28, ночью похолодает до +9..+11. Ветер северо-восточный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается переменная облачность. Днём будет +30..+32 градусов, ночью +15..+17 градусов. Ветер северо-восточный до 14 метров в секунду.
  • В Актобе - ясно. Днём ожидается до +23..+25 градусов. Ночью похолодает до +9..+11 градусов. Ветер северо-восточный до 7 метров в секунду.
  • В Актау будет дождь. Днём столбики термометра покажут +30..+32 градусов, ночью опустятся до +20..+22 градусов. Ветер северо-восточный до 14 метров в секунду.
