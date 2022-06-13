Иллюстративное фото из архива "МГ" Дело рассмотрел актауский городской суд. На скамье подсудимых - мать погибшей малолетней девочки. Ей инкриминировали статью «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшие по неосторожности смерть потерпевшего». Четвёртого января этого года женщина ударила дочь и силой оттолкнула её от себя, от чего ребёнок ударился животом об угол стола. У малышки образовалась гематома. Спустя четыре дня, в два часа ночи мать нанесла дочери удар кулаком в живот. Оставив девочку дома, она ушла. Спустя два с половиной часа малышка скончалась от полученных травм. Прокурор просил назначить наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет. Суд признал женщину виновной и приговорил к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.