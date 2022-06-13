- При проверке стражи порядка установили, что гражданка 1981 года рождения, состоящая на учёте как неблагополучная семья, оставляла без присмотра детей 2005, 2014 и 2017 годов рождения. Трое несовершеннолетних были полностью обследованы в Атырауской областной детской больнице и помещены в Центр адаптации несовершеннолетних Атырауской области, - рассказали в пресс-службе департамента полиции региона.

Вызов стражам порядка поступил в 22:00. Дети остались одни в квартире дома по улице Ауэзова.В отношении матери формируют дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию несовершеннолетнего, защите его прав и интересов». Документы направят в комиссию по защите прав несовершеннолетних.