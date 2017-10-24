Средняя цена АИ-80 - 89 тг./л, АИ-92/93 - 157 тг./л, дизтопливо (летнее) - 153 тг./л.

На данный момент поддержаны лишь 7 проектов на сумму 1,3 млрд тенге. Так, в с. Басшили Мугалжарского, с. Жазык Хромтауского районов будут построены подводящий и внутрипоселковый газопроводы, в с. Жаныс-би Иргизского района - газопровод-отвод с установкой АГРС и внутрипоселковый газопровод. В трех населенных пунктах Байганинского района начнутся работы по строительству подводящего и внутрипоселкового газопровода и др.

Фото предоставлено пресс-службой акима Актюбинской области О ситуации по подготовке к зимнему периоду сообщил заместитель акима области Серик ТУЛЕНБЕРГЕНОВ. По его данным, все социальные объекты области в полном объеме обеспечены углем, на отопительный сезон сделан запас 38,5 тысячи тонн. Потребность населения в угле составляет 49 тысяч тонн, из которых фактически поставлено 13 тысяч тонн угля, в ближайшее время ожидается прибытие еще 41 вагона. В регионе имеется 12 железнодорожных тупиков, с которых ведется реализация твердого топлива. Он обратил внимание на то, что население начинает закупать топливо только лишь с наступлением холодов, в связи с чем акиматам районов и сельских округов было поручено проработать вопрос заблаговременной покупки угля для пополнения запаса топлива. Согласно расчетам, потребность Актюбинской области в бензине марки АИ-92 составляет 150 тысяч тонн в год, в дизельном топливе – 83,8 тысячи тонн. Министерством энергетики РК ежемесячно утверждаются графики поставки нефтепродуктов с отечественных нефтеперерабатывающих заводов. В октябре для обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктами выделено 9,6 тысячи тонн АИ-92, 17 тысяч тонн дизтоплива. Порядка 30% нефтепродуктов в область импортируется из России.- На сегодняшний день на заправках и нефтебазах области имеются запасы АИ-92 на 28 дней – 11,6 тысячи тонн, дизтоплива на 50 дней – 11,7 тысячи тонн. Текущие запасы ГСМ в целом обеспечивают потребность области, - подчеркнул замакима области. Также в этом месяце Актюбинской области выделено 8200 тонн сжиженного нефтяного газа, который реализуется через 95 АГЗС. Всего в области зарегистрировано более 36 тысяч автотранспортных средств с газовым оборудованием. Сжиженный газ реализуется по фиксированной цене в Актобе - 49 тенге за литр, в районах - по 51 тенге за литр. Глава региона акцентировал внимание на вопросах ценообразования ГСМ и угля. - Необходимо проверить формирование цен на бензин и дизтопливо. Почему на некоторых АЗС цены выше, чем на других? Топливо они получают с одного нефтеперерабатывающего завода, затраты одинаковые, а в цене значительная разница. Нужен ежедневный мониторинг. То же самое касается угля. Мы проверили, как работают поставщики угля. Нет никакой базы, складов, отсутствует элементарный учет, хотя должна быть электронная база данных. Все должны работать в соответствии с требованиями, - поручил Бердыбек Сапарбаев. О проблемных вопросах газификации, водоснабжения и электроснабжения рассказал руководитель управления энергетики и ЖКХ Дастан АМАНОВ. По его словам, в Министерство энергетики РК на 2018-2019 гг. поданы заявки по 32 проектам газоснабжения на общую сумму 8,5 млрд тенге. Их реализация позволит газифицировать 19 населенных пунктов, в которых проживают 11 тысяч человек.В области имеется проблема по износу 36% сетей водоснабжения. В целях ее решения ежегодно на строительство и реконструкцию сетей водоснабжения выделяются средства из республиканского и местного бюджетов, Национального фонда в рамках программы «Нұрлы жол». С 2015 года коммунальные предприятия сотрудничают с международными финансовыми организациями. В частности, для реализации проекта по модернизации сетей водоснабжения и водоотведения г. Актобе между АО «Акбулак» и ЕБРР был заключен кредитный договор на общую сумму 2 млрд тенге. Поводя итоги совещания, Бердыбек Сапарбаев поручил продолжить работу по обеспечению населения области газо-, водо- и электроснабжением.