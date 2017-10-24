Каждый день председатели КСК проходят обучение. Специалисты показывают и рассказывают, где и как нужно размещать информацию о работе КСК. На первом этапе идет только регистрация, на втором этапе уже будет проводиться проверка, насколько активно председатели работают на сайте, и последний третий этап - это уже доведение информации до населения. - Сегодня я получила курс обучения, как правильно зарегистрировать КСК на сайте, мне работники "Казпочты" все подробно рассказали. Считаю эту программу интересной и очень нужной сейчас в современном мире. Во-первых, это контролирует работу КСК, потому что не все жильцы довольны нашей работой, даже в нашем КСК, где все хорошо, есть недовольные, - говорит председатель КСК «Локомотив» Надежда ЛУЧИНИНА. На сегодняшний день в Уральске насчитывается 104 КСК, но регистрацию пройдут не все, так как в некоторых КСК нет даже компьютеров, все записи по старинке ведутся в журнале, понятно, что об интернете и речи быть не может. Другие же заявляют, что у них нет людей, которые могли бы заниматься заполнением сайта. - Преимущество данного сайта заключается в том, что КСК могут показать свою работу, потому что некоторые жильцы говорят, что КСК не предоставляет отчетности, а на сайт КСК могут выкладывать ежеквартальную информацию, выкладывать фотографии и информацию о выполненной работе, телефонные данные своих работников, - рассказал главный специалист отдела ЖКХ и жилищной инспекции г. Уральск Радмир ЖАСЕНОВ. После того, как сайт заработает, все жители смогут отслеживать, на что тратятся их ежемесячные взносы. 27 июля, в ассоциации КСК состоялось собрание председателей кооперативов собственников квартир, где обсуждались их финансовые проблемы и работа. Как рассказала председатель КСК "Коммунальник" Татьяна РОТОЧКОВА, единственной и самой сложной проблемой всех КСК являются долги населения за их услуги. Председатель ассоциации КСК Нурлан ШАБДАРОВ заявил, что тарифообразование необходимо передать маслихату или антомонопольному департаменту, чтобыне возникало никаких вопросов. На собрании гражданский альянс также предложил создать каждому КСК свой сайт, где люди без проблем из дома смогут следить за всеми расходами и видеть все объявления. Однако далеко не у каждого КСК есть возможность отдать деньги за создание и обслуживание электронного портала. Также председатели КСК пожаловались, что далеко не у каждого кооператива есть свое помещение и штат. К слову, в Уральске функционирует 103 КСК.