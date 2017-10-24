Иллюстративное фото с сайта diapazon.kz На судебном заседании было установлено, что старший следователь Индерского РОВД требовал деньги у местного жителя за прекращение уголовного дела в отношении его сына по статье "Хулиганство". - Следователь был задержан сотрудниками антикоррупционного бюро во время получения взятки в размере 30 000 тенге. Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления по п.1 ч.3 ст.366 УК РК - "Получение взятки" и назначил ему наказание в виде штрафа 4 млн тенге с конфискацией имущества, - сообщили в пресс-службе Индерского районного суда.

Приговор суда не вступил в законную силу.