Об этом рассказал заместитель руководителя МПС ДВД ЗКО Кенжебек КУСПАЕВ на брифинге в ДВД ЗКО, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Замруководителя МПС ДВД ЗКО Кенжебек КУСПАЕВ рассказал, что 20 октября четверо друзей решили пойти на рыбалку. - Один из них прихватил с собой оружие, которое принадлежало его дедушке и хранилось в сарае. Придя на рыбалку, подросток, который взял с собой ружье, зарядил его и начал переодеваться в вещи, которые взял с собой. Его друг, находившийся рядом, не зная, что оружие заряжено, взял его и нечаянно выстрелил. Выстрел пришелся в правую сторону грудной клетки девятиклассника, от полученной травмы он скончался, - сообщил Кенжебек КУСПАЕВ. По словам Кенжебека КУСПАЕВА, оружие, из которого был убит подросток, не было зарегистрировано. - По факту незаконного хранения охотничьего ружья дедушка мальчика Анатолий ДЕГТЯРЕВ привлечен к административной ответственности по статье 482 КоАП РК -" Незаконные приобретение, передача, реализация, хранение, ношение, перевозка физическими и юридическими лицами оружия" и наложен штраф в размере 20 МРП (1 МРП-2269 тенге). Кроме того, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 289 УК РК - «Небрежное хранение огнестрельного оружия" в отношении Анатолия ДЕГТЯРЕВА, - рассказал заместитель руководителя МПС ДВД ЗКО. Напомним, 20 октября в поселке Деркул от огнестрельного ранения погиб 9-классник. Как выяснилось,  подростки пошли на рыбалку, взяв с собой ружье. Один из них выстрелил в другого. Мальчик скончался в Областной больнице. Директор школы №12 Куляш ХАЙРАНОВА, где учился погибший мальчик и его друг, учеников охарактеризовала с положительной стороны. Кроме того, она отметила, что с другом Владимира МАШКИНА Данилой СЕРГЕЕВЫМ работают психологи. Мама погибшего подростка считает, что это несчастный случай и никого в этом не винит. Фото Медета МЕДРЕСОВА