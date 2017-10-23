Сегодня, 23 октября, в поселке Кушум Зеленовского района состоялось открытие водопровода, который подрядчик построил за 6 месяцев. По словам акима ЗКО Алтая КУЛЬГИНОВА, в регионе из 443 сел всего 36% имеют чистую питьевую воду. - В этом году мы провели воду в 55 села в 12 районах области. На эти цели было выделено 11 млрд тенге, из них 9 млрд тенге мы осваиваем в этом году. В 2018 году мы планируем подключить к централизованному водопроводу 50 сел, - рассказал глава региона. Сейчас в поселке Кушум воду подали во все соцобъекты и в 500 домов. Всего в поселке проживают 1500 человек. Как сообщила жительница Кушума Сауле ЗАКАРИНА, раньше питьевую воду они брали из колодца. - Были времена, когда мы воду из Урала брали. Потом появились колодцы во дворах. Конечно же, мы очень рады, что вода теперь дома. Она очень чистая, как будто горная, - пояснила радостная сельчанка. Нужно отметить, что строительство водопровода в Кушуме началось в апреле 2017 года.