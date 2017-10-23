Сегодня в Атырау состоялся круглый стол, посвященный обсуждению проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации и коммуникаций». Организатором диалоговой площадки в регионе выступил Комитет Мажилиса по социально-культурному развитию. В обсуждении актуальных вопросов предлагаемых правительством законодательных поправок приняли участие Председатель Мажилиса Нурлан НИГМАТУЛИН, аким области Нурлан НОГАЕВ, представители разработчика – Министерства информации и коммуникаций, госорганов, руководители республиканских и региональных СМИ, представители гражданского общества, эксперты, блогеры. Среди актуальных вопросов - необходимость законодательного регулирования таких новых видов средств массовой информации, как интернет-ресурсы, аккаунты в соцсетях, оборот информации в Интернете и ответственность пользователей сетевых ресурсов. Кроме того, это и вопросы защиты авторских прав, в частности, защиты информации от незаконного ее использования и получения от нее прибыли. По словам Председателя Мажилиса, необходимость законодательного урегулирования многих вопросов определила целесообразность разработки Правительством поправок в действующее законодательство. - Совместными усилиями нам удастся создать закон, который позволит повысить эффективность работы отечественных средств массовой информации, сформировать действительно конкурентный информационный рынок, обеспечить информационную безопасность страны, - выразил уверенность Нурлан НИГМАТУЛИН, обращаясь к участникам круглого стола. В ходе дискуссии поднимались вопросы организации работы Казнета, идентификации комментаторов в соцсетях, оперативности предоставления информации госорганами, получения согласия на распространение в СМИ тайн, охраняемых законом, механизм опровержения, защита несовершеннолетних при распространении информации и др. Как отмечено участниками круглого стола, открытость обсуждения предлагаемых нововведений позволяет достигать компромисса по самым острым вопросам.