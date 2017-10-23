Хайрен БАЛМУЛДИН рассказал, о чем он думал в первые минуты после неудачного падения на железные прутья забора, которые проткнули тело мужчины насквозь в трех местах, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Хайрен БАЛМУЛДИН Пострадавшего Хайрена БАЛМУЛДИНА 20 октября перевели из реанимации в палату. - Меня перевели уже в палату. Чувствую себя хорошо. В тот день, когда я упал на штыри, шел дождь и металлочерепица на крыше была мокрая, только из-за этого я поскользнулся и полетел вниз. Так получилось, что упал на железные прутья забора. Сразу попросил рядом стоящих мужчин поддержать меня, а сам пробовал пошевелить руками и ногами. После того, как мне удалось это сделать, первая мысль, которая пришла мне в голову, что я не повредил свой позвоночник, ходить буду, - вспоминает пострадавший мужчина. Со слов Хайрена БАЛМУЛДИНА, все это время от падения до реанимации он был в сознании и все хорошо помнит. - Я был в сознании до реанимации. О смерти не думал, конечно, но и на то, что выживу, тоже не рассчитывал. В первую очередь благодарен отряду спасателей ДЧС ЗКО, скорой помощи и опытным хирургам многопрофильной больницы, которые прооперировали и спасли меня, - говорит пациент. Как рассказал заведующий приемного отделения городской многопрофильной больницы, который оперировал мужчину Бахтияр ТАШКЕНБАЕВ, состояние мужчины по прежнему остается тяжелым. - Динамика отмечается положительная. Уже сегодня мы ему разрешили покушать суп, - отметил Бахтияр ТАШКЕНБАЕВ. Напомним, 17 октября в 12.40 в микрорайоне Астана при проведении строительно-монтажных работ с крыши второго этажа на железные прутья забора упал мужчина. В этот же день он был прооперирован в городской многопрофильной больнице. Операция длилась около шести часов. Кроме того, подробности произошедшего рассказала владелица кафе, где производили строительно-монтажные работы. Пострадавшего мужчину перевели в палату. Фото Медета МЕДРЕСОВА