Доктор технических наук занимался разработкой концепции развития общественного транспорта города Атырау на 2017 - 2022 годы. После изучения проблем в сфере пассажирских перевозок в нефтяной столице профессора возмутило расположение вновь построенной технической гимназии в микрорайоне Нурсая. - Как можно такие микрорайоны строить, когда на одной дороге две машины кое-как помещаются. И в этом микрорайоне построили школу и международный колледж, и Назарбаев Интеллектуальную школу. Есть строительные нормативы, планировщики должны были заранее продумать, как дело будет обстоять в дальнейшем, - высказался профессор Жумажан ЖАНБИРОВ. Сегодня некогда спальный район города превратился в одну большую пробку. Если одних учеников Технической гимназии привозят и увозят на машинах родители, другие вынуждены часами простаивать на остановках по причине того, что маленькие тесные автобусы их просто отказываются возить и проезжают мимо. Причем это не отдельные водители, а сразу несколько маршруток подряд под номерами 4 и 30. По словам представителей КГУ «Smart Атырау», сегодня неблагоразумно наказывать и увольнять всех кондукторов и водителей подряд, поскольку замены им практически нет. Отметим, что в этом году в мкр.Нурсая открылись две новые школы - техническая гимназия и 37 школа.