Фото с Instagram На сайте по продаже автомобилей появилось ничем не примечательное объявление о продаже машины "Хендай акцент", однако пользователи обратили внимание на двусмысленную надпись "Ищу мужа", которая виднелась на заднем стекле авто. Что именно имела ввиду владельца авто, написав данное предложение, неизвестно. Однако эта фотография появилась сразу в нескольких группах социальных сетей. Некоторые пользователи считают, что таким образом дама ищет нового хозяина своей машине и прозвали ее богом маркетинга, а некоторые даже подумали, что девушка ездила с табличкой по городу в поисках достойного кавалера. Что бы не означала эта подпись, фотография за считанные часы приобрела популярность, поэтому с продажей автомобиля, наверное, не возникнет проблем.