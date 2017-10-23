Фото предоставлено пресс-службой акима Актюбинской области Содержанием и уборкой снега автодорог в зимний период будут заниматься 15 предприятий. Вся техника находится в состоянии готовности. Всего будет задействовано более 260 единиц спецтехники, в том числе автогрейдеры - 25 единиц, МТЗ-80 с отвалом и щеткой - 41, МДК с отвалом и щеткой - 19, К-700 - 7, шнекороторы - 2, пескоразбрасыватели - 18 единиц, погрузчики - 35 единиц, самосвалы - более 80 единиц и другая техника. В этом году приобретено 49 единиц спецтехники и оборудования. До конца года будет приобретено еще два вида спецтехники - 4 единицы МТЗ-80 и 23 единицы «КамАЗ». Глава региона осмотрел снегоуборочную и другую специализированную технику, а также встретился с руководителями подрядных предприятий. - В этом году зима прогнозируется снежная и длительная. Если в прошлые годы чистка дорог и улиц от снега начиналась в декабре, то в этом году - в ноябре. Поэтому надо заранее готовиться. Нельзя подходить к этому вопросу формально, - заявил Бердыбек Сапарбаев. Глава региона поручил руководству акимата г.Актобе обеспечить чистоту, своевременную уборку и вывоз снега. - В прошлом году началось внедрение автоматизированного учета вывоза снега. Теперь будет все учитываться, на каждой машине установлены приборы. Вывезли 10 тонн снега – получили положенную оплату. Никаких превышений объема работ и обмана не будет. С нашей стороны проблем с финансированием нет, - подчеркнул аким области.