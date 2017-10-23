Мама погибшего Владимира МАШКИНА считает, что трагедия, которая произошла с ее сыном, несчастный случай, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Как рассказала мама погибшего Владимира МАШКИНА Светлана, все мальчики, которые в тот день пошли на рыбалку с ее сыном, были друзьями. - Их было четверо. Все мальчишки хорошие. Прибегали к нам, тоже переживают и плачут. Это был несчастный случай. Никого в этом винить не надо, - пояснила мама погибшего девятиклассника. Дядя погибшего Владимира МАШКИНА Владимир тоже считает, что такое происшествие - нелепая случайность. - Их было четверо, мальчишки хотели то ли пострелять, то ли поохотиться, как и все в подростковом возрасте. Тот, кто выстрелил, он взял оружие в руки, даже не зная, что оно заряжено, крутил и вертел его, затем нечаянно нажал на курок. В этот момент наш Володя стоял в стороне и разговаривал по телефону. Выстрел пришелся в грудь. Ружье было старого образца, не имело предохранителей, - сообщил дядя погибшего мальчика. Напомним, 20 октября в поселке Деркул от огнестрельного ранения погиб 9-классник. Как выяснилось, трое подростков пошли на рыбалку, взяв с собой ружье. Один из них выстрелил в другого. Мальчик скончался в Областной больнице. Директор школы №12 Куляш ХАЙРАНОВА, где учился погибший мальчик и его друг, учеников охарактеризовала с положительной стороны. Кроме того, она отметила, что с другом Владимира МАШКИНА Данилой СЕРГЕЕВЫМ работают психологи.
Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА