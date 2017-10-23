Как сообщили в пресс-службе пожаротушения ДЧС ЗКО, на место пожара выехали три единицы техники. - Пожар произошел на балконе первого этажа в микрорайоне Строитель. Горели оконные рамы и личные вещи. Из горящей квартиры был спасен мужчина в бессознательном состоянии, который в последующем был передан бригаде скорой помощи, - рассказали в пресс-службе ведомства. Из-за сильного задымления пожарные эвакуировали жильцов с верхних этажей дома. Всего были эвакуированы 17 человек, в том числе трое детей. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО заявили, что мужчина, которого эвакуировали из горящей квартиры, доставили в ГМБ с отравлением угарными газом. - Мужчине около 50 лет. Сейчас он находится под наблюдением врачей. Состояние его тяжелое, - отметили в облздраве. Причина пожара, ущерб и виновные лица устанавливаются.