Фото из соцсетей Мальчику на вид 9-10 лет, на нем синяя толстовка и синие джинсы, на голове темно-синяя кепка. На фото ребенок стоит у архитектурной композиции с надписью "Атырау". Как сообщил начальник местной полицейской службы г.Атырау, заявления о пропаже мальчика с вышеуказанными характеристиками в ДВД не поступало. Оператор службы "102" также информацию не подтвердил. По информации пресс-службы ДВД за минувшие выходные в полицию с заявлениями о пропаже детей обратились двое. В одном случае пропал 3-летний ребенок в с.Акжар, 8-летний - г.Атырау. Все дети были найдены.