Мужчину перевели в общую палату хирургии, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, мужчина пришел в себя. - Состояние пострадавшего расценивается как стабильное, - заявили в пресс-службе облздрава. Напомним, 17 октября в 12.40 в микрорайоне Астана при проведении строительно-монтажных работ с крыши второго этажа на железные прутья забора упал мужчина. В этот же день он был прооперирован в городской многопрофильной больнице.  