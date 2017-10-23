Как сообщили в ДЧС Атырауской области, возгорание транспортного средства произошло у заправочной станции у села Аккистау Исатайского района сегодня, 23 октября, в 8.51. В результате возгорания жертв и пострадавших нет. - На момент возгорания в салоне находился один водитель. "ПАЗ" сгорел полностью, пожар был ликвидирован в 9.35. В тушении принимали участие 2 единицы спецтехники и 8 человек личного состава, - сообщили в пресс-службе ДЧС. Причины пожара выясняются.