Об этом корреспонденту портала "Мой ГОРОД" рассказала директор СОШ №12. Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам директора школы №12 Куляш ХАЙРАНОВОЙ, 20 октября в 18.10 им поступил сигнал от участкового, который рассказал, что с учениками 9 класса произошёл несчастный случай. - Ребята в этот день были на всех уроках, после школы пошли на рыбалку, где и произошёл несчастный случай, в результате которого Владимир МАШКИН погиб. Ученики характеризуются положительно. За время обучения в школе они не привлекались за нарушение правопорядка. Кроме того, мальчики посещают спортивные кружки и дополнительные занятия по английскому языку, - рассказала Куляш ХАЙРАНОВА. Директор школы пояснила, что друг погибшего, который стал свидетелем произошедшего, находится под опекой, он живет с бабушкой и дедушкой. - Сейчас он посещает занятия, с ним работают психологи, - отметила Куляш ХАЙРАНОВА. Напомним, 20 октября в поселке Деркул от огнестрельного ранения погиб 9-классник. Как выяснилось, трое подростков пошли на рыбалку, взяв с собой ружье. Один из них выстрелил в другого. Мальчик скончался в Областной больнице.