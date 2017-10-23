С начала года в Атырауской области возбуждено 8 уголовных дел по статье 122 УК РК "Половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет", а также 2 уголовных дела по статье 124 УК РК "Развращение малолетних", во втором случае речь идет о детях 6 и 8 лет, - сообщили представители суда в ходе брифинга в РСК. За 9 месяцев 2017 года в Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Атырауской области поступило 32 уголовных дела. Всего судом окончено 27 дел в отношении 37 лиц, из них с вынесением приговора 19, прекращено - 6. Четыре дела прекращено из-за заключения медиативного соглашения с потерпевшими, 2 - в связи с амнистией.