Так объем валовой продукции сельского хозяйства за январь-сентябрь 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 1,9%. Производство продуктов питания за данный период выросло на 5,3% , продукции животноводства увеличилось на 3,3% по сравнению с прошлым годом. В Западно-Казахстанской области за январь–июнь месяцы 2017 года произведено продуктов питания на сумму 19213,4 млн. тенге. По статистическим данным индекс физического объема пищевой продукции к уровню соответствующего периода 2016 года составил 93,1%. Снижение индекса физического объема произошло из-за снижения объемов производства муки - 42491 тонн (92,2%), крупы, муки грубого помола - 592 тонн (68,8%), колбасных изделий –2188 тонн (50,4%), прочие молочные продукты – 464 тонны (96,1%), мяса и пищевых субпродуктов - 588 тонн (82,1%). Основными причинами снижения объемов производства муки, крупы грубого помола, рыбных консервов и колбасных изделий являются снижение покупательской активности населения, конкуренция с дешевой импортной продукцией и затоваренность на складах. На снижение производства колбасных изделий повлияло отсутствие квоты на мясо птицы 2 тыс. тонн ТОО «Агропродукт ЛТД». В тоже время наблюдается рост объемов производства консервов из мяса - 1975 тонн, рыбных консервов - 2227 тонн (172,1%), хлебобулочных изделий – 19682 тонн (101,1%), жидкого обработанного молока и сливок - 506 тонн (124,0%), кондитерских изделий длительного хранения – 1412 тонн (109,0%), макаронных изделий - 8934 тонн (104,5%), сыра и творога - 210 тонн (112,9%), сливочного масла – 65,0 тонн (103,2%). ТОО «ПОШ Руно» завершено строительство предприятия с общей стоимостью 2,2 млрд. тенге и проектной мощностью переработки 182 тысяч штук шкур КРС и 624 тысяч штук шкур МРС в год. В настоящее время ведутся работы по установке обарудования. Ввод в эксплуатацию проекта планируется в конце 2017 года, будет создано 50 новых рабочих мест. В Зеленовском районе с.Щапово завершены основные работы по строительству птицефабрики мясного направления ТОО «Жайык Агро ЛТД» мощностью 6,2 тысяч тонн мяса птицы в год. В настоящее время работы по монтажу обарудования завершены на 90%. Реализация проекта полностью обеспечит население области в мясе птиц собственного производства. Будет создано дополнительно 109 рабочих мест. Стоимость данного проекта составляет 3,5 млрд. тенге. Ввод в эксплуатацию планируется в третьем квартале 2017 года. В городе Уральске АО «Желаевский КХП» завершено строительство цеха стоимостью 1,8 млрд. тенге по производству макаронных изделий мощностью 2 тонны в сутки. В настоящее время ведутся работы по монтажу оборудования. Проект планируется реализовать в 3 квартале 2017 года, предусматривается создание 50 новых рабочих мест. В целях совершенствования государственной поддержки агропромышленного комплекса, а также в реализацию Государственной программы развития АПК на 2017-2021 годы, Министерством разработаны Карты развития приоритетных направлений сельского хозяйства и совершенствования государственной поддержки АПК (далее — Карты). Карты разработаны на основе детального анализа имеющихся проблем и содержат конкретные меры по следующим направлениям развития: — сельскохозяйственная кооперация; — интенсивное техническое перевооружение АПК; — семеноводство; — повышение эффективности фитосанитарных мероприятий; — агрохимия; — кормопроизводство (кормовой баланс); — вовлечение пашни в оборот; — отгонное овцеводство; — оптово-распределительных центров; — кардинальная модернизация аграрной науки; — агропереработка; — совершенствование мер господдержки. В настоящее время Карты всесторонне обсуждаются с представителями отраслевых ассоциаций и союзов, общественных советов, агробизнеса и научных организаций на площадках Министерства, НПП «Атамекен», а также в регионах. Реализация Карт позволит поднять агропромышленный комплекс на качественно новый уровень развития, повысить его конкурентоспособность, укрепить стабильность внутреннего продовольственного рынка и усилить экспортную ориентацию отрасли.