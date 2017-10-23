В 2016 году Ангелину МУХУТДИНОВУ сбила пассажирская "Газель", в результате чего девочке раздробило стопу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" 20 октября Ангелина вместе с мамой Райсой МУХУТДИНОВОЙ были уже в клинике города Курган, где девочке провели одну из операций по восстановлению стопы. - Ангелину прооперировали удачно. К счастью, стопу удалось развернуть с первого раза. Однако для этого пришлось рассечь полностью стопу. Для выравнивания и фиксации ножки вставили спицы и одели аппарат Илизарова, - написала на своей странице в соцсети Райса МУХУТДИНОВА. - Ангелина после операции сильно плакала, так как ей очень больно, но главное, что она скоро сможет полноценно ходить. Стоит отметить, что это не последняя операция, которую проведут 10-летней Ангелине по восстановлению стопы, а также пальцев. Напомним, в апреле 2016 года 9-летней Ангелине переехала ногу пассажирская "Газель". Теперь девочка не может самостоятельно ходить из-за отсутствия костей в стопе. Две операции, которые провели в Казахстане, к положительным сдвигам не привели.