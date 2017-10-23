С 23 октября по 25 ноября 2017 года Министерство сельского хозяйства в целях исполнения поручения Главы государства по информационной поддержке СХК проводит широкомасштабные разъяснительные работы в регионах с помощью проведения выездных обучающих семинаров на тему «Основы управления сельскохозяйственным кооперативом для обеспечения товарного производства сельскохозяйственной продукции». Семинары направлены на руководителей и работников сельскохозяйственных кооперативов и акимов сельских округов. В программе семинаров будут рассмотрены и даны практические советы по правовым основам создания и функционирования сельскохозяйственных кооперативов; экономическим основам деятельности (будут рассмотрены перспективные модели сельскохозяйственных кооперативов и особенности их создания и функционирования); особенностям налогообложения и ведение учета деятельности (будут обсуждены особенности налогообложения СХК и его членов в зависимости от формы кооперации); механизму государственной поддержки и регулирования развития СХК (будут презентованы актуальные программы государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей и сельскохозяйственных кооперативов (субсидирование сельхозтоваропроизводителей, инвестиционное СХК и др.)); предоставлению СХК сервисных услуг в производстве сельскохозяйственной продукции и взаимодействие СПК с другими субъектами АПК. В рамках семинаров пройдет сессия вопросов-ответов, где эксперты дадут профессиональные советы каждому из участников семинара. Итоговые встречи пройдут в каждом областном центре. Дополнительную информацию по участию в обучающих выездных семинарах вы можете получить по телефону call-центра 8-800-080-80-10 или 1432.