Как сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства, в Мажилисе Парламента Республики Казахстан прошел Правительственный час на тему «Карты развития АПК – дальнейшие меры по совершенствованию государственной поддержки сельского хозяйства».
Как известно, по поручению Главы государства с февраля текущего года началась полномасштабная реализация Государственной программы развития агропромышленного комплекса до 2021 года.
В целях совершенствования государственной поддержки АПК, а также в реализацию Госпрограммы, Министерством разработаны Карты развития приоритетных направлений сельского хозяйства и совершенствования государственной поддержки АПК.
Карты разработаны на основе детального анализа имеющихся проблем и содержат конкретные меры по следующим направлениям развития:
— сельскохозяйственная кооперация;
— агропереработка;
— интенсивное техническое перевооружение АПК;
— семеноводство;
— повышение эффективности фитосанитарных мероприятий;
— агрохимия;
— кормопроизводство (кормовой баланс);
— оптово-распределительных центров;
— вовлечение пашни в оборот;
— отгонное овцеводство;
— кардинальная модернизация аграрной науки;
— производства говядины;
— совершенствование мер господдержки.
Выступая перед депутатским корпусом Заместитель Премьер-Министра РК – Министр сельского хозяйства А. Мырзахметов отметил: «Для обеспечения дальнейшего роста АПК основные проблемы систематизированы и выработаны точечные меры с конкретными индикаторами в виде Карт».
Так, например, Карта сельхозкооперации уже принята и уже можно сказать о положительной динамике в животноводстве. К примеру, производство животноводческой продукции увеличилось на 3,3%: мяса – на 5,7%, молока – на 2,8%.
По состоянию на 1 октября т.г. создано 745 кооперативов с охватом более 56 тыс. ЛПХ и мелких крестьянских хозяйств.
Самозанятыми и безработными создано 5 968 семейных откормплощадок, все эти лица преобразованы в ИП. Мощность данных откормплощадок составляет – 102,5 тыс. голов.
Для развития агропереработки проведен детальный анализ и впервые сформирована База данных перерабатывающих предприятий.
Учитывая высокую долю импорта, недозагруженные мощности и сырьевой потенциал определены 9 приоритетных видов переработки.
Согласно Карты необходимо построить 79 новых и провести модернизацию 80 заводов.
Реализация Карты позволит увеличить валовое производство продукции переработки с 1,9 до 3 трлн. тенге и создать порядка 7 тыс. рабочих мест.
Одним из направлений Карт развития является техническое переоснащение АПК.
Проведенный анализ парка сельхозтехники показывает, что срок эксплуатации машино-тракторного парка составляет свыше 17 лет. Это в свою очередь приводит к увеличению затрат на ремонт и ГСМ в среднем на 20% и серьезному недополучению урожая.
Реализация карты позволит увеличить темпы обновления машино-тракторного парка, приведет к росту производства продукции отечественного сельхозмашиностроения и сократит долю импорта сельхозтехники.
В последние годы наблюдается ежегодное снижение качества зерна.
Основной причиной является отмена в 2015 году субсидирования элитных семян и установление минимальных норм при их субсидировании.
В результате доля высеянных элитных семян сократилась с 6,3% в 2014 году до 3,5% в 2016 году.
Благодаря принятым мерам по поддержке семеноводства и применению минеральных удобрений в текущем году мы смогли выправить ситуацию в этом вопросе. В разы повысилось качество зерна урожая нынешнего года.
В Карте семеноводства предлагается усовершенствовать механизм субсидирования, поэтапный переход к использованию в товарных посевах семян не ниже 1 репродукции.
Реализация данной Карты ускорит сортосмену и сортообновление, поднимет урожайность и качество продукции и обеспечит прибавку валового сбора 8,3 млн. тонн.
Вместе с тем, в Картах защиты растений, агрохимии, кормопроизводства, увеличения пашни, отгонного овцеводства, оптово-распределительных центров, совершенствованию мер господдержки и агронауки, также предусмотрены конкретные меры для развития каждой из отраслей АПК.
В настоящее время Карты всесторонне обсуждены с представителями отраслевых ассоциаций и союзов, общественных советов, агробизнеса и научных организаций на площадках Министерства, НПП «Атамекен», а также в регионах, и доработаны с учетом всех заинтересованных сторон.
В целом реализация Карт позволит поднять АПК на качественно новый уровень развития, повысить его конкурентоспособность, укрепить стабильность внутреннего продовольственного рынка и усилить экспортную ориентацию отрасли.
Вместе с тем, сегодня депутатский корпус также поддержал разработанные Карты развития сельскохозяйственной отрасли. Они отметили, что впервые проведен точечный анализ ситуации и выработаны конкретные меры для решения проблем АПК.