Как известно, по поручению Главы государства с февраля текущего года началась полномасштабная реализация Государственной программы развития агропромышленного комплекса до 2021 года. В целях совершенствования государственной поддержки АПК, а также в реализацию Госпрограммы, Министерством разработаны Карты развития приоритетных направлений сельского хозяйства и совершенствования государственной поддержки АПК. Карты разработаны на основе детального анализа имеющихся проблем и содержат конкретные меры по следующим направлениям развития: — сельскохозяйственная кооперация; — агропереработка; — интенсивное техническое перевооружение АПК; — семеноводство; — повышение эффективности фитосанитарных мероприятий; — агрохимия; — кормопроизводство (кормовой баланс); — оптово-распределительных центров; — вовлечение пашни в оборот; — отгонное овцеводство; — кардинальная модернизация аграрной науки; — производства говядины; — совершенствование мер господдержки. Выступая перед депутатским корпусом Заместитель Премьер-Министра РК – Министр сельского хозяйства А. Мырзахметов отметил: «Для обеспечения дальнейшего роста АПК основные проблемы систематизированы и выработаны точечные меры с конкретными индикаторами в виде Карт». Так, например, Карта сельхозкооперации уже принята и уже можно сказать о положительной динамике в животноводстве. К примеру, производство животноводческой продукции увеличилось на 3,3%: мяса – на 5,7%, молока – на 2,8%. По состоянию на 1 октября т.г. создано 745 кооперативов с охватом более 56 тыс. ЛПХ и мелких крестьянских хозяйств. Самозанятыми и безработными создано 5 968 семейных откормплощадок, все эти лица преобразованы в ИП. Мощность данных откормплощадок составляет – 102,5 тыс. голов. Для развития агропереработки проведен детальный анализ и впервые сформирована База данных перерабатывающих предприятий. Учитывая высокую долю импорта, недозагруженные мощности и сырьевой потенциал определены 9 приоритетных видов переработки. Согласно Карты необходимо построить 79 новых и провести модернизацию 80 заводов. Реализация Карты позволит увеличить валовое производство продукции переработки с 1,9 до 3 трлн. тенге и создать порядка 7 тыс. рабочих мест. Одним из направлений Карт развития является техническое переоснащение АПК. Проведенный анализ парка сельхозтехники показывает, что срок эксплуатации машино-тракторного парка составляет свыше 17 лет. Это в свою очередь приводит к увеличению затрат на ремонт и ГСМ в среднем на 20% и серьезному недополучению урожая. Реализация карты позволит увеличить темпы обновления машино-тракторного парка, приведет к росту производства продукции отечественного сельхозмашиностроения и сократит долю импорта сельхозтехники. В последние годы наблюдается ежегодное снижение качества зерна. Основной причиной является отмена в 2015 году субсидирования элитных семян и установление минимальных норм при их субсидировании. В результате доля высеянных элитных семян сократилась с 6,3% в 2014 году до 3,5% в 2016 году. Благодаря принятым мерам по поддержке семеноводства и применению минеральных удобрений в текущем году мы смогли выправить ситуацию в этом вопросе. В разы повысилось качество зерна урожая нынешнего года. В Карте семеноводства предлагается усовершенствовать механизм субсидирования, поэтапный переход к использованию в товарных посевах семян не ниже 1 репродукции. Реализация данной Карты ускорит сортосмену и сортообновление, поднимет урожайность и качество продукции и обеспечит прибавку валового сбора 8,3 млн. тонн. Вместе с тем, в Картах защиты растений, агрохимии, кормопроизводства, увеличения пашни, отгонного овцеводства, оптово-распределительных центров, совершенствованию мер господдержки и агронауки, также предусмотрены конкретные меры для развития каждой из отраслей АПК. В настоящее время Карты всесторонне обсуждены с представителями отраслевых ассоциаций и союзов, общественных советов, агробизнеса и научных организаций на площадках Министерства, НПП «Атамекен», а также в регионах, и доработаны с учетом всех заинтересованных сторон. В целом реализация Карт позволит поднять АПК на качественно новый уровень развития, повысить его конкурентоспособность, укрепить стабильность внутреннего продовольственного рынка и усилить экспортную ориентацию отрасли. Вместе с тем, сегодня депутатский корпус также поддержал разработанные Карты развития сельскохозяйственной отрасли. Они отметили, что впервые проведен точечный анализ ситуации и выработаны конкретные меры для решения проблем АПК.