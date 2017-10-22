Мужчину сбили на пешеходном переходе по улице Брусиловского в поселке Зачаганск. Водитель с места аварии скрылся. По словам начальника МПС УВД г. Уральск Муслима ЖАРДЕМОВА, наезд совершил либо большегруз, либо автобус. - Мы сейчас изучаем следы, оставленные на асфальте виновником дорожно-транспортного происшествия. Отмечу, что следы оставил не легковой автомобиль, а большегруз или автобус, - пояснил Муслим ЖАРДЕМОВ. На месте работают полицейские дознаватели. Другие подробности ДТП выясняются.