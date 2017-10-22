В с.Макат участковый полицейский ночью ехал с работы домой на служебном автомобиле и сбил пешеходов, которые переходили дорогу в неустановленном месте. Пострадавшие были госпитализированы районную больницу, их состояние стабильное, - сообщили в пресс-службе ДВД Атырауской области. Пострадавшими оказались двое местных жителей 30 и 31 года. По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК "Несоблюдение ПДД и эксплуатации транспортных средств". Ведется внутреннее служебное расследование, назначен ряд экспертиз.