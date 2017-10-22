Услугами «народной канцелярии», начавшей работу в пилотном режиме 25 сентября этого года, с первых дней пользуются большим спросом - со дня открытия населению было оказано свыше 20 000 услуг.

В Актобе открылся первый в Казахстане офис «Халықтық кеңсе». Аким области Бердыбек САПАРБАЕВ ознакомил с работой «Народной канцелярии» заместителя генерального прокурора РК Андрея ЛУКИНА, прибывшего в регион с рабочим визитом.

С запуском «Халықтық кеңсе» актюбинцы могут больше не обходить разные инстанции ради получения одной государственной услуги. Достаточно лишь подать заявку, которую специалисты направят в соответствующие государственные органы. Сейчас здесь оказывается более 600 видов различных услуг, в том числе государственных. Кроме того, аким г. Актобе и его заместители проводят в «Народной канцелярии» приемы граждан по личным вопросам.

Помимо местных исполнительных органов, в «Халықтық кеңсе» работают представители Жилстройсбербанка, фонда «Даму», коммунальных предприятий и дригих отделов. Здесь же размещены Центр обслуживания населения и отделение АО «Казпочта».

Андрей ЛУКИН также ознакомился с работой центра правовых услуг, который расположился в здании канцелярии.

Центр предоставляет полный спектр правовых услуг, оказываемых правоохранительными и исполнительными органами по вопросам обжалования действий государственных органов. Здесь актюбинцы могут получить консультации сотрудников органов прокуратуры, внутренних дел, юстиции, акимата области, а также адвокатов и медиаторов.

Андрей ЛУКИН высоко оценил деятельность центра правовых услуг.

- Я думаю, эту работу надо продолжать, расширять. Тем более услугами центра пользуется население из районов. Им уже нет необходимости выстраиваться в длинные очереди в различные государственные органы. Самое главное, это делает доступной и открытой работу государственных и правоохранительных структур в решении различных вопросов граждан, - подчеркнул он.