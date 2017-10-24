Как сообщили в пресс-службе пожаротушения ДЧС ЗКО, сообщение о пожаре поступило в 00.31. - В поселке Деркул сразу в двух дворах загорелись сеновалы. Когда пожарные прибыли на место, сено горело открытым пламенем, - рассказали в пресс-службе ведомства. - В Деркул были направлены три единицы техники и 13 человек личного состава. В 8.39 пожар полностью был ликвидирован. Пострадавших нет. В результате пожара сгорело 20 тонн сена. Причины пожара, ущерб и виновные лица устанавливаются.