После окончания 9 класса Камилла ШАМСУДИНОВА покинула родной Атырау и продолжила учебу в Чехии. Решив, что в старших классах ребенок просто теряет свое драгоценное время, мама Камиллы Зейнеп АСТРАХАНЦЕВА посоветовала девочке попробовать сдать экзамен в одно из учебных заведений Чехии. Полгода языковой подготовки и хорошие результаты на вступительных испытаниях - уже в апреле этого года Камилле сообщили, что она стала студенткой Пражской академии экономики и туризма. Сегодня девушка вот уже как два месяца учится по направлению международного туризма, на чешском изучает сразу 4 иностранных языка - испанский, английский, немецкий и французский. - Я всегда мечтала, чтобы у дочери был сертификат международного образца. До того, как принять решение уехать учиться в Чехию, мы поменяли в Атырау три школы, дочь постоянно находилась в поиске себя - мечтала стать актрисой, вела свои видеоблоги на Youtube, делала первые шаги в журналистике. Я уже точно знала, что из нее не получится великий математик, так как у нее не было склонности к точным наукам, но у нее отличная память, соответственно, она хорошо запоминает иностранные слова, и мы решили, что будем поступать на отделение туризма, учимся абсолютно бесплатно, - рассказывает мама девочки. По словам Зейнеп АСТРАХАНЦЕВОЙ, когда выбирали страну для последующего обучения, Америка и Англия сразу же выпали из списка из-за большой отдаленности от родины. Во Франции - частые стычки между полицейскими и беженцами, Чехия привлекла своей безопасностью - после 8 часов вечера на пражских улицам практически нет людей. - Сегодня в Европе 12-летка, после окончания 9 класса все дети обязательно поступают в колледж и доучиваются там 4 года, плюс - получают профильное среднее образование. В школе, где учится Камилла, все дети из разных пражских школ, в классе всего лишь четверо приезжих детей – 3 девочки и 1 мальчик, с Казахстана она одна. Живут приезжие дети в общежитии, весь учебный процесс и время после учебы контролирует очень строгий куратор, поэтому мы абсолютно спокойны за свою дочь, - рассказывает Зейнеп АСТРАХАНЦЕВА. По словам девочки, в Чехии совершенно иной подход к образованию - детям дается намного больше свободы и творчества. Зазубривание наизусть и традиционные методы решений задач уже давно не практикуются. С детьми учителя стараются не нянчится, разговаривают как со взрослыми, на дом задают очень много уроков, практически еженедельно проводятся контрольные. Перед началом учебного года весь класс руководство школы вывезло на 5 дней в зону отдыха, где ребята между собой перезнакомились, подружились, и уже переступили порог школы хорошими друзьями. В чешских школах учителя стараются не докучать родителям звонками, записками, требованиями. По мнению педагогов, ребенок в 15 лет уже самостоятельная личность, и может сам отвечать за свои поступки и принимать решения. Что поразило девочку в новой стране - это полное спокойствие местных жителей. Это скорее всего национальная черта - оказалось, что чехи не кричат, и менее эмоциональны, чем испанцы или итальянцы. В школах практически не услышишь, что учитель кричит на детей, более того, даже сами дети между собой общаются очень тихо. - Уроки в школе очень интересные, и это в первую очередь зависит от самих учителей, которые очень современные и креативные. К примеру, алгебру преподает харизматичный учитель, который каждое математическое правило превращает в интересный рассказ, учительница по английскому ходит в рваных джинсах и одевается очень современно, но сама по себе очень строгая женщина и за незнание предмета может и кол поставить. Филолог в классе дочери преподает предмет сидя на парте. Таких примеров можно привести много, но дети бегут к этим учителям сломя голову. Директор и завуч - также креативные личности, в школе их можно встретить в джинсах, беседующих с группой подростков на разные темы, - рассказывает мама девочки. Зарплата у жителей Чехии практически одинакова во всех сферах, поэтому люди идут работать именно в то направление, которое им больше по душе, а не где больше платят.