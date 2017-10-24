Сегодня, 24 октября, на площадке службы центральных коммуникаций прошел первый отчет Мурата МУКАЕВА на посту акима Уральска. В своем докладе градоначальник отметил, что одним из главных вопросов является улучшение качества пассажироперевозок в городе. - Сейчас в областном центре существует проблема изношенности автобусного парка. В следующем году мы планируем полностью убрать с маршрутов "Газели" и заменить их на комфортабельные микроавтобусы. У нас уже есть договоренность с Европейским банком развития о том, чтобы взять в лизинг автобусы большой вместительности, - рассказал Мурат МУКАЕВ. Также градоначальник заявил, что в Уральск могут прийти пассажироперевозчики из других регионов. - Мы открыты для предложений от перевозчиков. В этом году мы уже показали нашим местным должникам, как быстро и качественно строят дороги иногородние подрядчики, - пояснил Мурат МУКАЕВ. Между тем, стало известно, что в Уральске за проезд можно будет оплатить SMS-сообщением. Систему электронной оплаты SMSBUS внедрят в городе до конца года. Как рассказал Мурат МУКАЕВ, преимуществом данного метода является удобство для пассажиров и простота оплаты. - В городе уже внедрена система отслеживания за городским пассажирским автотранспортом через приложение INFOBUSMOBILE. Для этого мы на каждый транспорт установили GPS-датчик, который передает диспетчеру местоположение транспорта. Жители могут скачать приложение и в режиме реального времени наблюдать, где находится интересующий его маршрут. На данный момент оснащение автопарка датчиками составляет 75%, подключены 370 комплектов GPS и до конца года планируется подключить 100% автобусов, - заключил Мурат МУКАЕВ. Стоит отметить, что оплата проезда с помощью мобильного телефона будет лишь альтернативой, а не обязательным способом расчета. В каких именно автобусах будет практиковаться такой метод оплаты - аким города не сказал, но отметил, что программа заработает в Уральске уже в этом году.