Марат АХМЕТЖАНОВ прибыл в Атырау в составе делегации депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, а также спикера Мажилиса Нурлана НИГМАТУЛИНА. ​- Несмотря на то, что центр работает лишь с 18 октября 2017 года, воспользоваться его услугами смогли уже более 70 граждан, которые получили услуги адвоката, нотариуса, службы пробации, судебного исполнителя и медиатора, а также прокуроров. В СМИ и в социальных сетях граждане положительно отреагировали на открытие центра, - рассказал прокурор Атырауской области Ернат СЫБАНКУЛОВ. В свою очередь заместитель генерального прокурора сделал ряд предложений по улучшению работы ЦПУ, в частности, он предложил пригласить и подключить к работе центра сотрудников госдоходов, сразу проводить досудебную пробацию и так далее. ​ В целом Марат АХМЕТЖАНОВ положительно оценил работу ЦПУ Атырауской области, отметив, что для удобства граждан в центре созданы все условия.