14-летний Владимир МАШКИН погиб в результате несчастного случая 20 октября в поселке Деркул, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Проводить в последний путь Владимира МАШКИНА пришли одноклассники, друзья, учителя, родственники и соседи. О погибшем все говорят, как о воспитанном и добром мальчике. - Вова был добрым и вежливым. Всегда здоровался, когда шел мимо. Конечно, для семьи это трагедия. Это будет для всех уроком, что надо следить за своими детьми и не оставлять опасные предметы, как например ружье, в доступном месте, - заявила знакомая семьи Светлана ГОЛУБЕВА. Прощание с мальчиком прошло около его дома в поселке Деркул. Напомним, 20 октября в поселке Деркул от огнестрельного ранения погиб 9-классник. Как выяснилось,  подростки пошли на рыбалку, взяв с собой ружье. Один из них выстрелил в другого. Мальчик скончался в Областной больнице. Директор школы №12 Куляш ХАЙРАНОВА, где учился погибший мальчик и его друг, учеников охарактеризовала с положительной стороны. Кроме того, она отметила, что с другом Владимира МАШКИНА Данилой СЕРГЕЕВЫМ работают психологи. Мама погибшего подростка считает, что это несчастный случай и никого в этом не винит. Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА