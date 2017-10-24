Свои кандидатуры на участие в выборах заявили экс-директор аксайской школы №4 Малика МАХАУОВА, индивидуальный предприниматель Болат САРСЕНОВ и замдиректора по хозчасти школы №4 Айна МУСАГАЛИЕВА. Но если две предыдущие встречи кандидатов с избирателями в селе Березовка и ОШ №3 прошли тихо и мирно, то последняя в районном ДК оказалась бурной. Поддержать кандидата в депутаты Малику Махауову пришли ее бывшие коллеги по школе, а также родители ее учеников. Группу поддержки Болата Сарсенова составили представители областного общественного объединения инвалидов «Арба». Что же до самих избирателей, то, несмотря на то, что только по Аксаю по участку их насчитывается более 1000, на встречу пришло едва ли десять человек. Своих кандидатов представили их доверенные лица. Слово было предоставлено кандидату Малике Махауовой. Она рассказала о себе, о своей деятельности, отметив при этом, что ее жизненное кредо - работать на благо людей. Махауова рассказала, что была депутатом районного маслихата трех созывов в составе бюджетной комиссии и, являясь членом партии «Нур Отан», старалась претворить в жизнь Послание президента, и его программы. - Я полна энергии и сил и готова работать на благо народа. Если меня изберут депутатом, я буду поддерживать соцпроекты, работать с инвалидами, оказывать поддержку пожилым, - заявила она. Из зала последовал вопрос, почему же, если Малика Махауова замечательный педагог, любящий свое дело, она ушла с должности директора школы? - Я ушла по собственному желанию. По состоянию здоровья, – после небольшой паузы ответила кандидат в депутаты. После выступления своего доверенного лица выступил кандидат в депутаты Болат САРСЕНОВ. - Я родился в Темиртау. Но уже 17 лет живу в Аксае – он стал для меня родным. Так получилось, что у меня в свое время были проблемы со здоровьем, когда я перенес операции и заново учился ходить, говорить… В этом большая заслуга моих родителей. И по себе знаю, каково это быть ограниченным в возможностях. Поэтому я стараюсь не говорить, а на деле поддержать людей, попавших в трудные жизненные обстоятельства, людей-инвалидов, – рассказал он. Сарсенов вкратце сообщил основные вехи своей биографии: учеба в школе, потом коммерческий колледж в Караганде, Карагандинский государственный университет им. Букетова откуда он вышел дипломированным экономистом. Предпринимательская деятельность, учеба в Западно-Казахстанском аграрно-техническом университете им. Жангир-хана по специальности инженер нефтегазовой отрасли, работа в АО «Интергазстрой» на должности заместителя, а позже гендиректора компании. А с 2014 года и до настоящего времени он возглавляет группу компаний ТОО «МонтажТехСервис», а также является руководителем бизнес-центра «Темиртау» в Аксае. - Я «нуротановец». И заявив свою кандидатуру на выборы, я считаю, что поступил правильно. Ведь депутат - это проводник между народом и властью, – этими словами он закончил выступление, призвав избирателей принять участие в голосовании и сделать правильный выбор. Кандидата в депутаты поддержали председатель районного совета ветеранов Садык МУРЗАГАЛИЕВ и директор ОФ «Жас Дарын» Татьяна ИЩЕНКО, отметившие, что Сарсенов - человек слова, и он помогает реально нуждающимся. На этом позитивном фоне выступление председателя районного Общественного совета Ибрагима ИЗМАГАМБЕТОВА стало несколько неожиданным. - Я лично хорошо знаю и Малику Махауову, и Болата Сарсенова. Оба они от партии «Нур Отан», но… перед выборами партийцы собираются и сами решают, кто достоен быть депутатом. Малика не сама пришла – ее пригласили. Поэтому, - здесь Измагамбетов обратился к доверенным лицам Махауовой и Сарсенова, - поскольку вы делаете одну работу, вам нужно переговорить с Болатом. Возможно, даже снять его кандидатуру, - сказал Ибрагим Измагамбетов, аргументируя это тем, что сейчас уже прошла половина созыва, и вот, когда будет новый, на четыре года, Сарсенов может себя заявить как кандидат. - Партийцы самовыдвиженцами никогда не идут. Их предлагает партия. Я тебе плохого не желаю, - обратился Измагамбетов к Сарсенову. – Ты занимаешься благотворительностью – вот и занимайся. Это тебе воздастся сторицей. (...) Но вот это депутатство тебя не красит. Потом я тебе объясню один на один, и вы меня поймете. Ты еще молодой – все у тебя впереди. Будут следующие выборы – я лично буду у тебя доверенным лицом. (...) А у Малики предпенсионный возраст. Скажем так – последний вздох остался. Дальше она уже не будет участвовать в выборах… На эту тираду Измагамбетова из зала раздались возмущенные возгласы: - Почему вы только сейчас об этом говорите? Почему об этом не говорили в Березовке и СОШ №3. на встречах с избирателями? - Мы против! Столько работы было проделано! Почему Болат Сарсенов должен снимать свою кандидатуру? Если он это сделает – мы просто обидимся! Вы нам в душу наплевали! – возмутилась доверенное лицо кандидата Сарсенова Роза Нарбулатова. На что Измагамбетов ответил, что дал только лишь совет. В защиту Сарсенова выступили члены ОО «Арба» во главе с ее председателем Гульмирой БАТПАКУЛОВОЙ, директор аксайской школы №5 Наталья ПРОСКРЯКОВА, председатель районной ветеранской организации Садык Мурзагалиев, призвавшие выбирать честно и отдавать свой голос за достойного кандидата. Что же до Сарсенова, то он тоже решил высказать свое мнение. - Когда я заявил свою кандидатуру для участия в выборах, я не знал своих оппонентов. Но с первого же раза начались препятствия – мне пытались отказать в регистрации. Да, я самовыдвиженец, но скажу так, у всех из нас есть так называемое пассивное право на заявление своей кандидатуры для участия в выборах. Не буду скрывать, на меня оказывается давление, поступают угрозы, вплоть до исключения из партии. Но я считаю, что партии я полезен. И я готов работать на благо района и для людей, – заявил Сарсенов. Его поддержали большинство присутствующих в зале призвав идти до конца. Как стало известно, Болата Сарсенова вызывают на бюро партии, которое назначено 24 октября на 15. 00 в районном филиале партии «Нур Отан».Ибрагим Измагамбетов