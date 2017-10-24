Жители общежития по ул.Молдагалиева 33А вот уже много лет не могут добиться переселения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". После того, как проливные дожди вновь затопили верхние этажи пятиэтажки, жильцы вновь были вынуждены обратить на себя внимание. -Дожди снова затопили пятый этаж, падают кирпичи из-под крыши. Об электрических проводах, которые висят, как гирлянды, уже слов нет. Когда нас снесут? - жалуются жильцы аварийного общежития в паблике zelo_atyrau. Как сообщили специалисты жилищного сектора городского отдела ЖКХ, согласно решению Атырауского областного маслихата от 10.04.2014 года №252 «Об утверждении плана мероприятий по сносу аварийных и ветхих жилых домов и общежитий в черте города Атырау на период 2014–2020 годы» определен список аварийных домов и общежитий, подлежащих сносу. - При этом решение Атырауского областного маслихата носит меры рекомендательного характера. Снос аварийных, ветхих жилых домов и общежитий, указанных в данном решении, производится по мере строительства нового жилья. Поэтому сообщить точную дату переселения не представляется возможным, - пояснили в ЖКХ. О плачевном состоянии аварийного общежития "Мой ГОРОД" писал ровно год назад. Еще тогда жители рассказывали об ужасных условиях в многоэтажке старой постройки. Фото с zello-atyrau Фото с zello_atyrau Ерлан ОМАРОВ