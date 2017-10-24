Со слов акима г. Уральск Мурата МУКАЕВА, сейчас разрабатывается документация на строительство нового ПДП в Круглоозерновском сельском округе. - Разработанный план детальной планировки предусматривает не только строительство инженерных сетей, но также и строительство социальных объектов - школ, детских садов, поликлиник и спортивных комплексов. Поэтому выдача участков будет осуществляться только после подведения газа, воды, электричества, строительства дорог и прочих объектов. Всего за 2000 - 2012 годы земельные участки были предоставлены 15 тысячам человек, на общей площади 1496,72 гектара, - рассказал Мурат МУКАЕВ. К слову, в этом году началось строительство 8 многоквартирных домов, где насчитывается 1180 квартир. - Сейчас строительство четырех домовпо линий АО «Байтерек Девелопмент» для вкладчиков ЖССБК и за счет облигационных займов уже завершены. Это пятна №4, №5, №35 и №40. Также завершен и сдан в эксплуатацию один дом по программе ГЧП по улице Деповская. Пятна №6, №33, №34 планируется завершить в IV квартале 2017 года, - заявил аким города. Кроме того, разрабатываются проектно-сметные документации по 16 домам на 2018 год. Из них 9 домов в поселке Зачаганск, 7 домов в ПДП Северо-Восточной части города. Начало строительства запланировано на 2018-2019 годы. Напомним, в августе нынешнего года стало известно, что в ЗКО начали выдачу участков под ИЖС. В управлении земельных отношений отметили, что очередь на земельные участки сократится на 3193 человека. - Сейчас очередь на земельные участки по области превышает 70 тысяч человек. На данный момент под ИЖС выдан 51 участок в Зеленовском районе (46 в поселке Володарка и 5 в поселке Белес). Также выдано 247 участков в Бурлинском районе по Пугачевскому и Жарсуатскому сельским округам, - сообщила руководитель управления земельных отношений ЗКО Алия МУХАНБЕТЖАНОВА. В ЗКО на реализацию программы «Нурлы жер» предусмотрено выделить 11 млрд тенге. Планируется построить 9 многоквартирных домов в Уральске и один в городе Аксай Бурлинского района.