Всего на сегодняшний день в очереди на получение участка под индивидуальное жилищное строительство состоят 70 885 человек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Со слов акима г. Уральск Мурата МУКАЕВА, сейчас разрабатывается документация на строительство нового ПДП в Круглоозерновском сельском округе. - Разработанный план детальной планировки предусматривает не только строительство инженерных сетей, но также и строительство социальных объектов - школ, детских садов, поликлиник и спортивных комплексов. Поэтому выдача участков будет осуществляться только после подведения газа, воды, электричества, строительства дорог и прочих объектов. Всего за 2000 - 2012 годы земельные участки были предоставлены 15 тысячам человек, на общей площади 1496,72 гектара, - рассказал Мурат МУКАЕВ. К слову, в этом году началось строительство 8 многоквартирных домов, где насчитывается 1180 квартир. - Сейчас строительство четырех домов по линий АО «Байтерек Девелопмент» для вкладчиков ЖССБК и за счет облигационных займов уже завершены. Это пятна №4, №5, №35 и №40. Также завершен и сдан в эксплуатацию один дом по программе ГЧП по улице Деповская. Пятна №6, №33, №34 планируется завершить в IV квартале 2017 года, - заявил аким города. Кроме того, разрабатываются проектно-сметные документации по 16 домам на 2018 год. Из них 9 домов в поселке Зачаганск, 7 домов в ПДП Северо-Восточной части города. Начало строительства запланировано на 2018-2019 годы. Напомним, в августе нынешнего года стало известно, что в ЗКО начали выдачу участков под ИЖС. В управлении земельных отношений отметили, что очередь на земельные участки сократится на 3193 человека. - Сейчас очередь на земельные участки по области превышает 70 тысяч человек. На данный момент под ИЖС выдан 51 участок в Зеленовском районе (46 в поселке Володарка и 5 в поселке Белес). Также выдано 247 участков в Бурлинском районе по Пугачевскому и Жарсуатскому сельским округам, - сообщила руководитель управления земельных отношений ЗКО Алия МУХАНБЕТЖАНОВА. В ЗКО на реализацию программы «Нурлы жер» предусмотрено выделить 11 млрд тенге. Планируется построить 9 многоквартирных домов в Уральске и один в городе Аксай Бурлинского района. Фото Медета МЕДРЕСОВА