В паблик zello_atyrau обманутые местные жители прислали видео, на котором женщина обнаружила груду камней в сетке с луком. - Как им только совесть позволила положить эти камни сюда, - жалуется покупательница, перебирая лук. Судя по видео, из половины сетки она успела вытащить около двух килограммов камней. Где именно она приобрела сетку с овощами - не уточняется. По комментариям большинства подписчиков понятно, что с обманом на городских рынках им приходится сталкиваться довольно часто. Кто-то вспомнил, что такой прием обмана продавцы между собой называют "кукла", в качестве довеса торговцы используют камни и гнилые овощи, которые прячут в середине мешка. Стоит отметить, согласно мониторингу цен на овощи, средняя стоимость 1 кг лука на рынках города составляет 90 тг.