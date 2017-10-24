Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал аким Уральска Мурат МУКАЕВ, преимуществом данного метода является удобство для пассажиров и простота оплаты. - В городе уже внедрена система отслеживания за городским пассажирским автотранспортом через приложение INFOBUSMOBILE. Для этого мы на каждый транспорт установили GPS-датчик, который передает диспетчеру местоположение транспорта. Жители могут скачать приложение и в режиме реального времени наблюдать, где находится интересующий его маршрут. На данный момент оснащение автопарка датчиками составляет 75%, подключены 370 комплектов GPS и до конца года планируется подключить 100% автобусов, - заключил Мурат МУКАЕВ. Стоит отметить, что оплата проезда с помощью мобильного телефона будет лишь альтернативой, а не обязательным способом расчета. В каких именно автобусах будет практиковаться такой метод оплаты - аким города не сказал, но отметил, что программа заработает в Уральске уже в этом году.