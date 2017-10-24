По словам Мухтара СЕРБАЕВА, в Актюбинской области от гриппа привито более 44 тысяч человек. На бесплатной основе привито более 20 тысяч актюбинцев, за счет средств работодателей – более 11 тысяч человек. - В регионе активно проводится кампания вакцинации против гриппа, поскольку вакцинация является наиболее эффективным и научно обоснованным методом профилактики гриппа. Это также экономически целесообразно. Лечение гриппа обходится государству и гражданину намного дороже, чем его профилактика. Затраты здравоохранения на лечение амбулаторного больного составляют около 20 тысяч тенге, стационарного больного - до 150 тысяч тенге, - подчеркнул замруководителя департамента. Кроме того, Мухтар СЕРБАЕВ сообщил, что на приобретение вакцины против гриппа и проведение иммунизации наиболее уязвимых групп населения области из местного бюджета было выделено более 28 миллионов тенге. Закуплено свыше 32 тысяч доз вакцины российского производства «Гриппол +». - Вакцина легко переносится. Я сам ее недавно получил, и прекрасно себя чувствую, - отметил Мухтар Сербаев. Массовая вакцинация против сезонного гриппа началась 1 октября и продлится до 15 ноября.