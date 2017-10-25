Выставочная площадь в 14 тыс. кв.м. объединяет более 300 компаний из Австралии, Австрии, Беларуси, Великобритании, Германии, Египта, Ирана, Испании, Италии, Казахстана, Канады, Катара, Китая, Польши, Кореи, России, США, Турции, Украины, Франции, Чехии и Швеции. Основная цель мероприятия – инновационная и наглядная демонстрация достижений в области сельского хозяйства, возможность получения необходимых деловых контактов для успешного развития бизнеса, эффективное коммуникационное пространство для налаживания контактов и проведения деловых переговоров, продвижения брендов участников и их продукции. Качественная организация выставки, способствуют привлечению инвестиций в АПК Республики Казахстан и развитию отрасли, в целом. Вице-министр сельского хозяйства Ерлан Нысанбаев в своем приветственном слове к участникам мероприятия отметил: «Международные выставки «KazAgro/KazFarm-2017» презентуют потенциал Республики Казахстан и свидетельствуют о готовности отечественного агробизнеса к расширению сотрудничества с зарубежными странами. Развитие торгово-экономических отношений, установление сотрудничества и налаживание бизнес-диалога на площадке данных мероприятий вносят значительный вклад в развитие АПК Казахстана». Стоит отметить,что на сельскохозяйственной выставке проведенной в Астане в 2016 году была представлена продукция Западно-казахстанской области, таких районов как Акжаикский, Букейординский, Жангалинский, Жанибекский, Казталовский, Каратюбинский районы. Предприятия города Уральска реализовали ТОО «Кублей» - 5000 банок консервной продукции, ТОО «Агропродукт ЛТД», ИП « Валиева», ТОО «Премиум Фудс», ТОО «Имановские полуфабрикаты» - 3 тонна мясных и колбасных изделии, АО «Белес Агро» и АО «Желаевский КХП» («Мартин») - 10 тонн муки и макаронных изделии, ТОО «Теректі май комбинаты» - 1 тонну растительного масла, Обьединение пчеловодов «Ратель» -0,3 тонны меда, ИП «Урал Каспий» 10 тонны рыбы, ТОО «Родник» и ТОО «Нуржанар» - 2,3 тыс литров кваса, сока и напитков. Кроме того, ярмарка сопровождаллась концертной программой включающая в себя выступление творческих коллективов областей.