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Социум

Аким Актюбинской области поручил усилить работу по трудоустройству сельчан

Вопросы социальной поддержки населения обсудили в ходе совещания под председательством акима области Ондасына Уразалина, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Глава региона напомнил, что в соответствии с поручением главы государства в законодательство по оказанию адресной социальной помощи были внесены изменения. – Вопросы поддержки социально-уязвимых групп находятся на особом контроле президента. Государство принимает меры по оказанию помощи нуждающимся, 50% средств республиканского бюджета должны приходиться на социальную сферу, - подчеркнул аким области. Руководитель управления занято
Арайлым Усербаева
Аким Актюбинской области поручил усилить работу по трудоустройству сельчан
Вопросы социальной поддержки населения обсудили в ходе совещания под председательством акима области Ондасына Уразалина, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Глава региона напомнил, что в соответствии с поручением главы государства в законодательство по оказанию адресной социальной помощи были внесены изменения. – Вопросы поддержки социально-уязвимых групп находятся на особом контроле президента. Государство принимает меры по оказанию помощи нуждающимся, 50% средств республиканского бюджета должны приходиться на социальную сферу, - подчеркнул аким области. Руководитель управления занятости и социальных программ Ербол Данагулов сообщил, что количество получателей АСП увеличивается с каждым годом. В текущем году при плане выплат АСП 5983 актюбинским семьям на сумму 4,5 млрд тенге, количество получателей увеличилось в 6-7 раз, адресная социальная помощь была назначена 18782 семьям на сумму 6,4 млрд тенге. По различным причинам в социальной помощи отказано 5242 семьям. По мнению Ербола Данагулова, отказ трудоспособных граждан от предлагаемой работы приводит к росту безработицы и теневой экономике. – Из 1227 семей, скрывавших доходы, приостановлены выплаты 1199, произведен перерасчет 1804, 55 оставлены без изменений, 430 - временно приостановлены.  204 семьи, получившие излишне выплаченные средства, вернули в бюджет 17,4 миллиона тенге. Из 179 индивидуальных предпринимателей, подавших заявление на получение АСП, 11 приостановили работу, 168 не имеют дохода либо минимальную заработную плату. По результатам дополнительной проверки условий жизни и определения доходов 10 семей вернули в бюджет 1,4 млн тенге, - рассказал он. В рамках программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» выделено 10,4 млрд тенге. По направлению «Техническое и профессиональное образование» обучены 1085 человек, 2238 - были направлены на краткосрочное профессиональное обучение. По направлению «Развитие массового предпринимательства» по проекту "Бастау Бизнес" 2151 человек обучен основам предпринимательства, 699 защитили свои бизнес-проекты, 432 из них получили финансирование. 1100 молодых предпринимателей обучились азам предпринимательства, 630 защитили бизнес-проекты, 215 профинансированы. Стабильной работой обеспечены, а также временно трудоустроены более 27 тысяч человек. Аким области поручил уделить особое внимание вопросам профилактики безработицы. – Уровень безработицы в сельской местности составляет 5,3%. Управлению совместно с акимами районов необходимо принять меры по созданию постоянных рабочих мест в сельской местности и обеспечению занятости молодежи. Планировалось охватить мерами государственной поддержки почти 41 тысяч безработных, на сегодня на постоянные рабочие места трудоустроено 16 тысяч человек. Необходимо усилить работу в данном направлении, - поручил аким области.
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аким совещание АСП

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