Аким Актюбинской области поручил усилить работу по трудоустройству сельчан

Вопросы социальной поддержки населения обсудили в ходе совещания под председательством акима области Ондасына Уразалина, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Глава региона напомнил, что в соответствии с поручением главы государства в законодательство по оказанию адресной социальной помощи были внесены изменения. – Вопросы поддержки социально-уязвимых групп находятся на особом контроле президента. Государство принимает меры по оказанию помощи нуждающимся, 50% средств республиканского бюджета должны приходиться на социальную сферу, - подчеркнул аким области. Руководитель управления занято