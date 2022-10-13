- Недавно Глава государства в Павлодаре выразил сожаление относительно алматинского трамвая. Новый проект, который мы внесли в план развития города, как раз низкопольный LRT трамвайного типа. Никаких опор не будет. Весной следующего года мы окончательно решим по стоимости проекта. LRT по Толе би будет. Для города очень важно соединить линии от автовокзала «Саяхат» и протянуть до Аксая, - ответил жительнице района аким.

Иллюстративное фото F. Muhammad с Pixabay Об этом аким города Ерболат Досаев сообщил во время встречи с жителями Ауэзовского района .По его словам, работа сейчас продолжается, идёт выкуп земельных участков. Строительство LRT планировали начать в 2020 году и завершить в 2021 году. Cтоимость проекта тогда оценивалась в 94 млн тенге. Позже аким (тогда Сагинтаев) сообщил, что проект вынуждены отложить из-за невозможности финансирования. В сентябре 2022 года опубликована «Программа развития города Алматы до 2025 года и среднесрочных перспективах до 2030 года». В ней был пункт о линии LRT, которая будет проходить по улице Толе би в западном направлении. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.